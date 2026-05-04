СберПрайм Казанский марафон 2026 объединил более 45 тысяч участников и стал площадкой для нового рекорда России

Отдельным направлением СберПрайм Казанского марафона стала Студенческая лига легкой атлетики: в рамках марафона прошел третий этап Региональной студенческой лиги Республики Татарстан, а также студенческая эстафета в формате экидена — командного забега на марафонскую дистанцию с пятью этапами. Впервые в студенческой эстафете приняли участие не только вузы Татарстана, но и команды из других регионов. Победителем всероссийской студенческой эстафеты стал МГУ имени М. В. Ломоносова с результатом 2:24:21. В региональных соревнованиях среди вузов Татарстана победу одержал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма — 2:35:07. В командном первенстве Региональной студенческой лиги первое место занял Казанский юридический институт МВД России, набравший 6 325 очков.