СберПрайм Казанский марафон 2026 объединил более 45 тысяч участников и стал площадкой для нового рекорда России

В этом году марафон вновь подтвердил статус одного из главных спортивных событий России: за четыре дня мероприятия спортивную выставку марафона посетили 168 000 человек, а участниками стали представители 39 стран, 84 регионов России и более 1 100 городов и населенных пунктов. Всего на старт вышли 45 240 спортсменов.
Кульминацией бегового уикенда стала марафонская дистанция 42.2 км, на старт которой вышли 9 593 участника. Еще 64 спортсмена приняли участие в чемпионате России по марафону, 9 участников — в чемпионате России среди слепых спортсменов, а в студенческой эстафете стартовали 17 команд, или 85 человек. Всего старт марафона полумарафона и вышли 17 834 участника.
Главным спортивным событием марафона стало выступление Владимира Никитина. 32-кратный чемпион России преодолел дистанцию 42.2 км за 2:08:07 и установил новый рекорд России. К его национальным рекордам на 10 км, 15 км, 20 км, 10 000 м и полумарафоне теперь добавилось достижение в марафоне. Особое значение результату придает то, что рекорд был установлен внутри России. Ранее спортсмен назвал Казань, своим «талисманом».
После финиша Владимир Никитин отметил, что ориентировался на заданный график и смог прибавить на заключительных километрах дистанции: «О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый сегодня».
Победительницей марафонской дистанции среди женщин стала Луиза Лега, которая обновила рекорд трассы СберПрайм Казанского марафона — 2:26:07. Спортсменка финишировала с личным рекордом и отметила, что пока не до конца осознала масштаб результата.
На дистанции 21.1 км борьба за победу среди мужчин стала одной из самых напряженных в истории старта. По обновленной информации, Александр Ольков и Ринас Ахмадеев разделили первое место, показав результат 1:02:34; финиш спортсменов разделили доли секунды. Среди женщин победу одержала Вероника Ганыш с результатом 1:13:27.
На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Сергей Шаров с результатом 28:24, установив новый рекорд трассы. Среди женщин победу одержала Лилия Мендаева с результатом 32:05 (рекорд трассы).
Впервые в рамках старта прошел чемпионат России в беге по шоссе на дистанции 42,195 км в категории «Мастерс»: в возрастных группах от 35 лет было представлено 8 116 участников. Спортсмены соревновались в своих возрастных категориях, а показавшие лучшие результаты получили медали и дипломы ВФЛА.
Отдельным направлением СберПрайм Казанского марафона стала Студенческая лига легкой атлетики: в рамках марафона прошел третий этап Региональной студенческой лиги Республики Татарстан, а также студенческая эстафета в формате экидена — командного забега на марафонскую дистанцию с пятью этапами. Впервые в студенческой эстафете приняли участие не только вузы Татарстана, но и команды из других регионов. Победителем всероссийской студенческой эстафеты стал МГУ имени М. В. Ломоносова с результатом 2:24:21. В региональных соревнованиях среди вузов Татарстана победу одержал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма — 2:35:07. В командном первенстве Региональной студенческой лиги первое место занял Казанский юридический институт МВД России, набравший 6 325 очков.
Еще одно направление СберПрайм Казанского марафона 2026 — корпоративная лига, объединившая 97 команд и 3 491 участника. Организации соревновались в лигах, сформированных с учетом численности сотрудников, что сделало борьбу более честной и сбалансированной.
Победителями стали: в Лиге А+ — АО «Казанский вертолетный завод», в Лиге А — НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», в Лиге В — Банк России, в Лиге С — Беговой клуб профсоюза ПАО «КАМАЗ». Корпоративная лига объединяет рабочие команды, для которых старт становится частью общей культуры спорта, поддержки и движения к результату.
Вадим Янгиров, директор СберПрайм Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN:
"СберПрайм Казанский марафон 2026 стал для нас событием, которое показало зрелость и масштаб всего бегового движения в Казани. За четыре дня мы увидели рекордное количество участников и гостей, сильные результаты профессиональных спортсменов, тысячи личных побед на разных дистанциях, яркую поддержку болельщиков и большую вовлеченность корпоративных команд.
Особенно важно, что марафон сегодня — это не только спортивный старт, а городское событие, которое объединяет людей, команды, семьи, бизнес и регионы. Рекорд России Владимира Никитина, рекорд трассы Луизы Леги, высокий интерес к дистанциям и атмосфера на трассе подтверждают: Казань готова проводить старты национального уровня и становиться местом, где рождаются новые спортивные истории".
Титульным партнером Казанского марафона вновь стал СберПрайм — продукт экосистемы Сбера, который предоставляет подписчикам кэшбэк и скидки в сервисах Сбера и у партнеров. В этом году в марафон впервые был интегрирован ИИ-помощник ГигаЧат: бегуны и болельщики могли использовать его для комплексной подготовки к старту, включая советы по тренировкам и питанию. На трассе также работали интерактивные зоны сервисов экосистемы — СберПрайма, СберСтрахования Жизни, Самоката, Звука и других.
О безопасности участников СберПрайм Казанского марафона позаботился официальный страховой партнер старта — СберСтрахование жизни. Все участники старше 18 лет, согласившиеся с условиями страхования при регистрации, были автоматически застрахованы от травм на время проведения соревнований. Полис «Страхование по часам» позволил бегунам сосредоточиться на прохождении дистанции, не отвлекаясь на возможные риски.
В программу СберПрайм Казанского марафона вошли не только спортивные старты, но и события для участников, гостей и болельщиков. Дистанцию 10 км преодолел импровизатор и шоумен Арсений Попов, а на дистанцию 3 км вышел Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария». Вечером группа выступила с концертом для участников марафона. Одним из ярких событий бегового уикенда также стал парад наций, который подчеркнул международный масштаб старта и объединил представителей разных стран на одной площадке.
В 2026 году СберПрайм Казанский марафон вновь объединил благотворительные и общественные инициативы. В программах марафона приняли участие представители Федерации слепых, Фонда Ирины Громовой, фонда «Больше Чем Можешь», DonorSearch, «Спорт для жизни» и «Особенные дети». Всего в благотворительных и инклюзивных программах вышли на старт более 100 человек, включая участников, которые преодолевали дистанции самостоятельно, в тандеме с волонтерами или на специальных беговых колясках. Отдельной частью программы стали заезды спортсменов с ПОДА, а также участие представителей донорского сообщества DonorSearch.
После марафона также были разыграны кроссовки и майка Владимира Никитина, в которых он установил новый рекорд России на марафонской дистанции. Вырученные средства вместе с дополнительной поддержкой партнеров будут направлены в первую спортивную школу Никитина.
Ключевые события СберПрайм Казанского марафона транслировались на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», что позволило еще шире показать масштаб старта, борьбу лидеров на дистанциях и атмосферу большого бегового праздника в Казани.