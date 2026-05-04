Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СберПрайм Казанский марафон 2026 объединил более 45 тысяч участников и стал площадкой для нового рекорда России

С 1 по 3 мая в Казани прошел СберПрайм Казанский марафон — одно из крупнейших беговых событий страны и центральный старт серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

В этом году марафон вновь подтвердил статус одного из главных спортивных событий России: за четыре дня мероприятия спортивную выставку марафона посетили 168 000 человек, а участниками стали представители 39 стран, 84 регионов России и более 1 100 городов и населенных пунктов. Всего на старт вышли 45 240 спортсменов.

Кульминацией бегового уикенда стала марафонская дистанция 42.2 км, на старт которой вышли 9 593 участника. Еще 64 спортсмена приняли участие в чемпионате России по марафону, 9 участников — в чемпионате России среди слепых спортсменов, а в студенческой эстафете стартовали 17 команд, или 85 человек. Всего старт марафона полумарафона и вышли 17 834 участника.

Главным спортивным событием марафона стало выступление Владимира Никитина. 32-кратный чемпион России преодолел дистанцию 42.2 км за 2:08:07 и установил новый рекорд России. К его национальным рекордам на 10 км, 15 км, 20 км, 10 000 м и полумарафоне теперь добавилось достижение в марафоне. Особое значение результату придает то, что рекорд был установлен внутри России. Ранее спортсмен назвал Казань, своим «талисманом».

Владимир Никитин
Владимир Никитин

После финиша Владимир Никитин отметил, что ориентировался на заданный график и смог прибавить на заключительных километрах дистанции: «О рекорде по ходу дистанции я не думал. Я знал свой график и понимал, что бегу по нужному времени, а на последних пяти километрах смог добавить и увеличить преимущество. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый сегодня».

Победительницей марафонской дистанции среди женщин стала Луиза Лега, которая обновила рекорд трассы СберПрайм Казанского марафона — 2:26:07. Спортсменка финишировала с личным рекордом и отметила, что пока не до конца осознала масштаб результата.

Луиза Лега
Луиза Лега

На дистанции 21.1 км борьба за победу среди мужчин стала одной из самых напряженных в истории старта. По обновленной информации, Александр Ольков и Ринас Ахмадеев разделили первое место, показав результат 1:02:34; финиш спортсменов разделили доли секунды. Среди женщин победу одержала Вероника Ганыш с результатом 1:13:27.

На дистанции 10 км победу среди мужчин одержал Сергей Шаров с результатом 28:24, установив новый рекорд трассы. Среди женщин победу одержала Лилия Мендаева с результатом 32:05 (рекорд трассы).

Впервые в рамках старта прошел чемпионат России в беге по шоссе на дистанции 42,195 км в категории «Мастерс»: в возрастных группах от 35 лет было представлено 8 116 участников. Спортсмены соревновались в своих возрастных категориях, а показавшие лучшие результаты получили медали и дипломы ВФЛА.

Отдельным направлением СберПрайм Казанского марафона стала Студенческая лига легкой атлетики: в рамках марафона прошел третий этап Региональной студенческой лиги Республики Татарстан, а также студенческая эстафета в формате экидена — командного забега на марафонскую дистанцию с пятью этапами. Впервые в студенческой эстафете приняли участие не только вузы Татарстана, но и команды из других регионов. Победителем всероссийской студенческой эстафеты стал МГУ имени М. В. Ломоносова с результатом 2:24:21. В региональных соревнованиях среди вузов Татарстана победу одержал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма — 2:35:07. В командном первенстве Региональной студенческой лиги первое место занял Казанский юридический институт МВД России, набравший 6 325 очков.

Еще одно направление СберПрайм Казанского марафона 2026 — корпоративная лига, объединившая 97 команд и 3 491 участника. Организации соревновались в лигах, сформированных с учетом численности сотрудников, что сделало борьбу более честной и сбалансированной.

Победителями стали: в Лиге А+ — АО «Казанский вертолетный завод», в Лиге А — НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», в Лиге В — Банк России, в Лиге С — Беговой клуб профсоюза ПАО «КАМАЗ». Корпоративная лига объединяет рабочие команды, для которых старт становится частью общей культуры спорта, поддержки и движения к результату.

Вадим Янгиров, директор СберПрайм Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN:

"СберПрайм Казанский марафон 2026 стал для нас событием, которое показало зрелость и масштаб всего бегового движения в Казани. За четыре дня мы увидели рекордное количество участников и гостей, сильные результаты профессиональных спортсменов, тысячи личных побед на разных дистанциях, яркую поддержку болельщиков и большую вовлеченность корпоративных команд.

Особенно важно, что марафон сегодня — это не только спортивный старт, а городское событие, которое объединяет людей, команды, семьи, бизнес и регионы. Рекорд России Владимира Никитина, рекорд трассы Луизы Леги, высокий интерес к дистанциям и атмосфера на трассе подтверждают: Казань готова проводить старты национального уровня и становиться местом, где рождаются новые спортивные истории".

Титульным партнером Казанского марафона вновь стал СберПрайм — продукт экосистемы Сбера, который предоставляет подписчикам кэшбэк и скидки в сервисах Сбера и у партнеров. В этом году в марафон впервые был интегрирован ИИ-помощник ГигаЧат: бегуны и болельщики могли использовать его для комплексной подготовки к старту, включая советы по тренировкам и питанию. На трассе также работали интерактивные зоны сервисов экосистемы — СберПрайма, СберСтрахования Жизни, Самоката, Звука и других.

Участники СберПрайм Казанского марафона
Участники СберПрайм Казанского марафона

О безопасности участников СберПрайм Казанского марафона позаботился официальный страховой партнер старта — СберСтрахование жизни. Все участники старше 18 лет, согласившиеся с условиями страхования при регистрации, были автоматически застрахованы от травм на время проведения соревнований. Полис «Страхование по часам» позволил бегунам сосредоточиться на прохождении дистанции, не отвлекаясь на возможные риски.

В программу СберПрайм Казанского марафона вошли не только спортивные старты, но и события для участников, гостей и болельщиков. Дистанцию 10 км преодолел импровизатор и шоумен Арсений Попов, а на дистанцию 3 км вышел Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария». Вечером группа выступила с концертом для участников марафона. Одним из ярких событий бегового уикенда также стал парад наций, который подчеркнул международный масштаб старта и объединил представителей разных стран на одной площадке.

В 2026 году СберПрайм Казанский марафон вновь объединил благотворительные и общественные инициативы. В программах марафона приняли участие представители Федерации слепых, Фонда Ирины Громовой, фонда «Больше Чем Можешь», DonorSearch, «Спорт для жизни» и «Особенные дети». Всего в благотворительных и инклюзивных программах вышли на старт более 100 человек, включая участников, которые преодолевали дистанции самостоятельно, в тандеме с волонтерами или на специальных беговых колясках. Отдельной частью программы стали заезды спортсменов с ПОДА, а также участие представителей донорского сообщества DonorSearch.

После марафона также были разыграны кроссовки и майка Владимира Никитина, в которых он установил новый рекорд России на марафонской дистанции. Вырученные средства вместе с дополнительной поддержкой партнеров будут направлены в первую спортивную школу Никитина.

Ключевые события СберПрайм Казанского марафона транслировались на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», что позволило еще шире показать масштаб старта, борьбу лидеров на дистанциях и атмосферу большого бегового праздника в Казани.