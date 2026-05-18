Российским легкоатлетам заплатят по три миллиона за мировой рекорд

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатит по три миллиона рублей за каждый мировой рекорд в 2026 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

ВФЛА сообщила в социальных сетях о том, что выплатит легкоатлетам по 3 миллиона рублей за каждый установленный мировой рекорд в летнем сезоне 2026 года.

Исполком ВФЛА утвердил новую мотивационную программу на летний легкоатлетический сезон 2026 года. Призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются только при обязательном участии спортсменов в Кубке России, чемпионате России и командном чемпионате России.

Каждый спортсмен может заработать 3 миллиона рублей за мировой рекорд, 1,5 миллиона рублей — за рекорд Европы, 250 тысяч рублей — за рекорд России, а также до 950 тысяч рублей за попадание в топ-10 рейтинга Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и от 75 до 500 тысяч рублей за 1140 очков и выше по таблице результатов World Athletics.

Выплаты также предусмотрены за призовые места на первенствах России среди юношей и девушек до 18 лет, среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, а также за установленные рекорды в этих возрастных категориях. Впервые ВФЛА ввела вознаграждения за достижение высоких спортивных результатов для юниоров и юниорок до 20 лет. Спортсменам выплатят 150 тысяч рублей, а их личным тренерам — 75 тысяч рублей.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.