Борзаковский не против видеть Исинбаеву тренером сборной России

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский оценил идею привлечь Елену Исинбаеву к развитию отечественного спорта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Лена Исинбаева всегда была спортсменом самого высочайшего уровня. Как тренер она себя еще не реализовывала, но если у нее будет желание, всегда welcome — будем ждать в тренерском штабе как личного тренера или, возможно, как тренера сборной. Пригласить Исинбаеву на руководящую позицию ВФЛА? Здесь все тоже зависит от желания Лены. С одной стороны, мы всегда рады видеть Исинбаеву, но с другой — надо сначала ее саму спросить», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом Sport24.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой Афин-2004 и Пекина-2008. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении.

В 2009 году Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06), который не побит до сих пор. В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры, после чего получила членство в комиссии спортсменов МОК. Эти полномочия истекли летом 2024 года.

Елена Исинбаева с 2023 года проживает в Испании. Сообщалось, что спортсменка владеет там недвижимостью, а сама она называла себя «человеком мира» и заявляла о продолжении работы в МОК.

