Борзаковский не против видеть Исинбаеву тренером сборной России

«Лена Исинбаева всегда была спортсменом самого высочайшего уровня. Как тренер она себя еще не реализовывала, но если у нее будет желание, всегда welcome — будем ждать в тренерском штабе как личного тренера или, возможно, как тренера сборной. Пригласить Исинбаеву на руководящую позицию ВФЛА? Здесь все тоже зависит от желания Лены. С одной стороны, мы всегда рады видеть Исинбаеву, но с другой — надо сначала ее саму спросить», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом Sport24.