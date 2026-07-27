День в истории: 27 июля 1993 года Хавьер Сотомайор установил мировой рекорд в прыжках в высоту

Сотомайор вышел на соревнования Gran Premio Diputacion de Salamanca в статусе одного из сильнейших прыгунов мира. К тому моменту он уже владел мировыми рекордами, а в 1989 году в Будапеште установил лучший результат в помещении — 2,43 м. В Саламанке же кубинец поднял планку еще выше и сумел взять отметку 2,45 м, которая до сих пор остается ориентиром для всех спортсменов в этой дисциплине.