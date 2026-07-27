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День в истории: 27 июля 1993 года Хавьер Сотомайор установил мировой рекорд в прыжках в высоту

27 июля 1993 года в Саламанке кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор установил действующий мировой рекорд, преодолев планку на высоте 2,45 м.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Этот результат стал одним из самых знаменитых в истории легкой атлетики и остается непревзойденным уже более трех десятилетий.

Сотомайор вышел на соревнования Gran Premio Diputacion de Salamanca в статусе одного из сильнейших прыгунов мира. К тому моменту он уже владел мировыми рекордами, а в 1989 году в Будапеште установил лучший результат в помещении — 2,43 м. В Саламанке же кубинец поднял планку еще выше и сумел взять отметку 2,45 м, которая до сих пор остается ориентиром для всех спортсменов в этой дисциплине.

Этот прыжок стал историческим еще и потому, что Сотомайор закрепил за собой статус единственного человека, которому удалось официально преодолеть рубеж 2,45 м. Рекорд, установленный в 1993 году, не был побит ни одним спортсменом, несмотря на многочисленные попытки приблизиться к нему.

Хавьер Сотомайор вошел в историю как один из величайших прыгунов в высоту. Его имя неразрывно связано не только с мировым рекордом, но и с целой эпохой в легкой атлетике, когда результат 2,45 м стал символом предела человеческих возможностей.