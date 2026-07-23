ВФЛА намерена отстаивать собственные права в World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года после допингового скандала. В марте 2023 года организация была восстановлена в правах, а в марте 2026 года с ВФЛА сняли санкции, связанные с допинговой тематикой. При этом российские легкоатлеты с 2022 года не имеют возможности выступать на турнирах World Athletics даже в нейтральном статусе. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских спортсменов.