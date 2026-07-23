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ВФЛА намерена отстаивать собственные права в World Athletics

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский отметил, что, если не будет достигнута договоренность, организация вновь обратится в Спортивный арбитражный суд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжит добиваться восстановления своих прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и не исключает подачи нового иска в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

В начале июля российская сторона уже направила в CAS апелляцию на решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Нашей главной целью остается возвращение спортсменов на международную арену и восстановление их прав. Именно этому было посвящено первое разбирательство, что также соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета. Однако существуют и другие ограничения, наложенные непосредственно на федерацию. Они беспрецедентны по сравнению с другими видами спорта», — передает слова Ярышевского ТАСС.

По его словам, ВФЛА лишена возможности участвовать в работе комитетов World Athletics, принимать участие в заседаниях и голосованиях, а российские специалисты не могут посещать тренерские конференции и проходить программы повышения квалификации.

«Мы считаем эти меры необоснованными и дискриминационными. Сейчас ведем диалог о восстановлении прав федерации как полноценного члена организации наравне с другими странами. Ждем реакции на наши требования и будем действовать в рамках правовых процедур. Если договориться не удастся, последует обращение в суд с новым иском», — добавил представитель ВФЛА.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года после допингового скандала. В марте 2023 года организация была восстановлена в правах, а в марте 2026 года с ВФЛА сняли санкции, связанные с допинговой тематикой. При этом российские легкоатлеты с 2022 года не имеют возможности выступать на турнирах World Athletics даже в нейтральном статусе. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских спортсменов.

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