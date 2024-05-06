В NASCAR установили рекорд плотности финиша: видео
Победителя гонки и пилота, занявшего второе место, разделила 0,001 секунды.
Победителя гонки и пилота, занявшего второе место, разделила 0,001 секунды.
Финиш 12-го этапа Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 2024 года, состоявшегося 5 мая в Канзас-Сити (штат Миссури), стал рекордным по плотности между обладателями первого и второго места.
Победителем этапа стал чемпион NASCAR 2021 года Кайл Ларсон из команды Hendrick Motorsport. Ларсон опередил занявшего второе место Криса Бушера (RFK Racing) всего на 0,001 секунды.
До этого самым плотным финишем был разрыв в 0,002 секунды, который был зафиксирован дважды — в 2003 и 2011 годах.
Кайл Ларсон лидирует в чемпионате после 12 этапов, на его счету две победы. Бушер занимает 11-е место. Действующим чемпионом является Райан Блейни (Team Penske). Регулярный сезон NASCAR состоит из 26 этапов и продлится до 1 сентября, после чего начнется плей-офф, в котором и определится победитель сезона 2024 года.