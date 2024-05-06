В NASCAR установили рекорд плотности финиша: видео

Финиш 12-го этапа Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 2024 года, состоявшегося 5 мая в Канзас-Сити (штат Миссури), стал рекордным по плотности между обладателями первого и второго места.

Победителем этапа стал чемпион NASCAR 2021 года Кайл Ларсон из команды Hendrick Motorsport. Ларсон опередил занявшего второе место Криса Бушера (RFK Racing) всего на 0,001 секунды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456241338" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого самым плотным финишем был разрыв в 0,002 секунды, который был зафиксирован дважды — в 2003 и 2011 годах.