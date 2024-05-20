Два пилота NASCAR устроили драку после Гонки всех звезд: видео

Стенхаус проехал всего два круга в Гонке всех звезд и сошел с дистанции, в этом он обвинил Кайла Буша. Сразу после окончании заезда Стенхаус отправился к команде Буша, чтобы выразить недовольство. Конфликт закончился дракой пилотов и их команд.

Победителем гонки стал Джоуи Логано — он провел заезд в доминирующем стиле и получил один миллион долларов призовых. Вторым финишировал Денни Хэмлин, третьим — Крис Бушер.

Ранее в NASCAR установили рекорд плотности финиша. Победителем этапа, состоявшегося 5 мая, стал чемпион NASCAR 2021 года Кайл Ларсон из команды Hendrick Motorsport. Ларсон опередил занявшего второе место Криса Бушера (RFK Racing) всего на 0,001 секунды.

До этого самым плотным финишем был разрыв в 0,002 секунды, который был зафиксирован дважды — в 2003 и 2011 годах.