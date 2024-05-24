Российский пилот Богуславский подписал контракт с Ferrari
Российский гонщик Тимур Богуславский подписал контракт с командой Ferrari — AF Corse.
Российский гонщик Тимур Богуславский подписал контракт с командой Ferrari — AF Corse.
24-летний пилот дебютировал в итальянском чемпионате GT Sprint, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Ferrari — AF Corse — автогоночная команда, основанная в 2002 году Амато Феррари в Пьяченце. Команда участвует в различных сериях, включая Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC), европейскую и азиатскую серии «Ле-Ман». А также чемпионат IMSA, главным событием чемпионата является открывающая гонка — 24 часа Дейтоны.
В декабре 2023 года Богуславский подписал контракт с Lexus и начал выступать в WEC за команду Akkodis ASP. Гонщик продолжит представлять Lexus в чемпионате параллельно с участием в GT Sprint на Ferrari.
В 2016 году Тимур Богуславский дебютировал в Российской серии кольцевых гонок, тогда же он выиграл Кубок Республики Татарстан в этой дисциплине. Позже спортсмен поднимался на подиум на российских и международных соревнованиях, среди которых Radical Middle East Cup, Кубок «Ле-Ман» и Lamborghini Super Trofeo.