Российский пилот Богуславский подписал контракт с Ferrari

24-летний пилот дебютировал в итальянском чемпионате GT Sprint, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Ferrari — AF Corse — автогоночная команда, основанная в 2002 году Амато Феррари в Пьяченце. Команда участвует в различных сериях, включая Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC), европейскую и азиатскую серии «Ле-Ман». А также чемпионат IMSA, главным событием чемпионата является открывающая гонка — 24 часа Дейтоны.

В декабре 2023 года Богуславский подписал контракт с Lexus и начал выступать в WEC за команду Akkodis ASP. Гонщик продолжит представлять Lexus в чемпионате параллельно с участием в GT Sprint на Ferrari.