Гонщик ралли-рейда «Дакар» использовал ключ вместо руля

Ралли-рейд «Дакар» проводится начиная с 1979 года. До 2009 года ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен по территории Саудовской Аравии.