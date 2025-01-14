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Гонщик ралли-рейда «Дакар» использовал ключ вместо руля

Португальский гонщик команды X-raid Yamaha Supperted Team Рикарду Порем вышел из сложной ситуации по ходу гонки ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На 394-м километре трассы у Порема возникла поломка, из-за которой он не мог управлять рулем. Инструктор Нуну Соуза предложил пилоту использовать гаечный ключ вместо руля, и таким методом их команда проехала более 30 км трассы, добравшись до финиша.

В итоге Порем добрался до финиша 11-м, уступив лидеру 15 минут и 6 секунд. Лучшим в зачёте прототипов стал Давик Зилле, выступающий за команду «Таурус».

Ралли-рейд «Дакар» проводится начиная с 1979 года. До 2009 года ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен по территории Саудовской Аравии.