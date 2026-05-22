Двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш умер в 41 год

Американский гонщик Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Мы с глубоким прискорбием и разбитым сердцем сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона и одного из величайших и самых яростных гонщиков нашего спорта. Ему был 41 год. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье Бушей, команде Richard Childress Racing и всему сообществу автоспорта», — сказано в сообщении.

Причина смерти Буша не уточняется. За несколько часов до ухода из жизни он был госпитализирован в одну из больниц в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Кайл Буш выступал в NASCAR с 2003 года. За 24 года он принял участие в 762 гонках, в которых одержал 63 победы и 394 раза финишировал в топ-10. В 2015 и 2019 годах Буш становился чемпионом Cup Series — главной и самой престижной серии NASCAR.

Свою последнюю гонку в NASCAR Буш провел 10 мая на трассе в Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк). Во время заезда он чувствовал себя плохо из-за сильной простуды, которую усугубляли нагрузки и перепады высот на трассе, и по радио запрашивал у команды медицинскую помощь, сообщая об ухудшении состояния. Несмотря на недомогание, он сумел завершить гонку на восьмом месте.