Двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш умер в 41 год

«Мы с глубоким прискорбием и разбитым сердцем сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона и одного из величайших и самых яростных гонщиков нашего спорта. Ему был 41 год. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье Бушей, команде Richard Childress Racing и всему сообществу автоспорта», — сказано в сообщении.
Причина смерти Буша не уточняется. За несколько часов до ухода из жизни он был госпитализирован в одну из больниц в Шарлотте (штат Северная Каролина).
Кайл Буш выступал в NASCAR с 2003 года. За 24 года он принял участие в 762 гонках, в которых одержал 63 победы и 394 раза финишировал в топ-10. В 2015 и 2019 годах Буш становился чемпионом Cup Series — главной и самой престижной серии NASCAR.
Свою последнюю гонку в NASCAR Буш провел 10 мая на трассе в Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк). Во время заезда он чувствовал себя плохо из-за сильной простуды, которую усугубляли нагрузки и перепады высот на трассе, и по радио запрашивал у команды медицинскую помощь, сообщая об ухудшении состояния. Несмотря на недомогание, он сумел завершить гонку на восьмом месте.