Пилот Чжан Сюцзюнь погиб после аварии на ралли «Такла-Макан»

Китайский гонщик скончался в больнице после инцидента на восьмом этапе престижного ралли-марафона.

Источник: AP 2024

Пилот команды «Юньлянь» Чжан Сюцзюнь погиб в результате аварии на ралли «Такла-Макан». Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Инцидент произошел 26 мая во время восьмого этапа гонки. После получения сигнала тревоги организаторы задействовали наземные и воздушные спасательные службы.

Гонщика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Чжан Сюцзюнь скончался от полученных травм.

Организаторы сообщили, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и возможных причин аварии.

Ралли «Такла-Макан», которое часто называют «Дакаром Востока», проходит с 16 мая по 1 июня. Маршрут соревнований пролегает от Урумчи до Аксу на территории Китая.

В турнире принимают участие несколько российских коллективов, включая команды «КАМАЗ-мастер» и URAL Motorsport.