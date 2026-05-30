Пилот Чжан Сюцзюнь погиб после аварии на ралли «Такла-Макан»

Пилот команды «Юньлянь» Чжан Сюцзюнь погиб в результате аварии на ралли «Такла-Макан». Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Инцидент произошел 26 мая во время восьмого этапа гонки. После получения сигнала тревоги организаторы задействовали наземные и воздушные спасательные службы.
Гонщика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Чжан Сюцзюнь скончался от полученных травм.
Организаторы сообщили, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и возможных причин аварии.
Ралли «Такла-Макан», которое часто называют «Дакаром Востока», проходит с 16 мая по 1 июня. Маршрут соревнований пролегает от Урумчи до Аксу на территории Китая.
В турнире принимают участие несколько российских коллективов, включая команды «КАМАЗ-мастер» и URAL Motorsport.