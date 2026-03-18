В Венесуэле объявили выходной в честь победы над сборной США

Родригес исполняет обязанности президента Венесуэлы с 5 января 2026 года после того, как действующий глава государства Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен американскими военными и вывезен в США. В Нью-Йорке против Мадуро начался судебный процесс: ему грозит до четырех пожизненных сроков заключения по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и заговоре с целью хранения пулемётов и взрывных устройств для применения против США.