В Венесуэле объявили выходной в честь победы над сборной США

В финальном матче, который проходил в Майами, венесуэльцы обыграли сборную США (3:2).
«Я решила объявить завтрашний день Днем национальной радости, нерабочим, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодежь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать», — написала Родригес в своем телеграм-канале.
Родригес исполняет обязанности президента Венесуэлы с 5 января 2026 года после того, как действующий глава государства Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен американскими военными и вывезен в США. В Нью-Йорке против Мадуро начался судебный процесс: ему грозит до четырех пожизненных сроков заключения по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и заговоре с целью хранения пулемётов и взрывных устройств для применения против США.
Сборная Венесуэлы впервые в своей истории стала победителем Мировой бейсбольной классики — самого престижного международного турнира среди национальных сборных. По числу побед они сравнялись с командой США, которая выигрывала турнир в 2017 году. Лидером по числу титулов является сборная Японии (2006, 2009, 2023).
На пути к финалу сборная Венесуэлы обыграла Нидерланды (6:2), Израиль (11:3), Никарагуа (4:0), Японию (8:5) и Италию (4:2). Единственное поражение на турнире венесуэльцам нанесла сборная Доминиканы (5:7).