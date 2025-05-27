В Евролиге высказались о возможном возвращении российских клубов

Напомним, команды с 2022 года не выступают в Евролиге, а сборная России по баскетболу не была допущена до Олимпиады в Париже, поскольку баскетбол — командный вид спорта. Такая же участь ждет и сборную России по хоккею на Олимпиаде в Милане в 2026 году. МОК заявил, что нейтральные атлеты не могут быть командой и соответственно не могут быть допущены к соревнованиям.