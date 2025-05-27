В Евролиге высказались о возможном возвращении российских клубов

Исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас назвал клубы, с которой большей вероятностью вернуться на турнир.
"Не уверен, что есть четкий ответ. Я мог с твердой уверенностью сказать, что ЦСКА вернется, как только наступит мир, чего мы все хотим, потому что клуб является акционером лиги.
УНИКС — а также можно сказать о «Локомотиве-Кубань» и «Зените», — легко вернутся и будут играть на высшем уровне, потому что у них уже есть команды, в России проходят матчи, так что им не придётся всё создавать с самого начала.
Я не могу ничего обещать, но они точно будут в списке клубов, которые можно проанализировать. Опять же, решение принимается рынком, какие команды сильны и так далее", — приводит слова Матеюнаса официальный сайт Евролиги.
Напомним, команды с 2022 года не выступают в Евролиге, а сборная России по баскетболу не была допущена до Олимпиады в Париже, поскольку баскетбол — командный вид спорта. Такая же участь ждет и сборную России по хоккею на Олимпиаде в Милане в 2026 году. МОК заявил, что нейтральные атлеты не могут быть командой и соответственно не могут быть допущены к соревнованиям.