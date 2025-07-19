ЦСКА выступит на товарищеском турнире с командами Евролиги

По данным источника, московский ЦСКА примет участие в предсезонном товарищеском турнире Rapyd Dubai International, где сыграет с «Дубаем» и «Маккаби» из Тель-Авива. Также участие в соревнования примут команда из Филиппин, Австралии и Китая.
Турнир состоится с 13 по 15 сентября. Отмечается, что соревнования могут проводиться и в будущем. Напомним, «Дубай» будет выступать в Евролиге начиная со следующего сезона. «Маккаби» также сыграет в турнире.
Ранее в «Дубай» перешел бывший игрок ЦСКА Алекса Аврамович. Кроме того, игроком команды из ОАЭ стал легкий форвард Дуэйн Бэйкон — бывший баскетболист «Зенита».
Российские команды по баскетболу отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/25, выиграв турнир в 12-й раз. ЦСКА — самый титулованный российский баскетбольный клуб и второй клуб в Европе по количеству трофеев после мадридского «Реала».