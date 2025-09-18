VK Видео и Единая лига ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Пользователи VK Видео смогут бесплатно и в удобном формате смотреть ключевые события профессионального баскетбола: Суперкубок Единой лиги ВТБ, регулярный чемпионат и плей-офф, Winline Basket Cup, Матч Всех звезд. Помимо прямых трансляций, зрителям будут доступны студийные эфиры, хайлайты, тематические обзоры и спецпроекты, включая подборки лучших моментов и рубрики с участием игроков и тренеров.
Старт трансляций в VK Видео даст Суперкубок Единой лиги ВТБ, который пройдет
Николай Дуксин, вице-президент музыкальных и видеосервисов VK:
«Это соглашение открывает новые возможности для популяризации баскетбола и привлечения зрителей к игре. VK Видео всегда стремится предоставлять зрителям лучший спортивный контент в прямом эфире. Мы рады, что баскетбольный сезон 2025/26 пройдет на нашей платформе: от Суперкубка до Матча Всех звезд. Уверены, что благодаря удобству, рекомендациям и диджитал формату трансляций баскетбол в VK Видео найдёт новых поклонников».
Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ:
«Партнерство с VK Видео открывает новые горизонты для развития баскетбола Единой Лиги в диджитал-пространстве. Теперь болельщики в удобном формате смогут следить за всеми главными событиями Лиги — от Суперкубка и регулярного чемпионата до Winline Basket Cup, Матча Всех Звезд и решающих матчей плей-офф. Уверен, что сотрудничество с крупнейшей российской платформой позволит привлечь еще больше аудитории, повысить вовлеченность и дать миллионам зрителей качественный баскетбольный контент: трансляции, аналитические программы, спецпроекты и яркие истории о героях Лиги».
Отмечу, что первым баскетбольным матчем, показанным эксклюзивно в VK Видео станет игра Суперкубка в Сербии, «Црвена Звезда» — ЦСКА, 24 сентября. Это первый баскетбольный матч Единой Лиги за 3 с половиной года, который пройдет в Европе.
Расписание:
24 сентября: полуфиналы — «Црвена Звезда» — ЦСКА (16:00/17:00 мск), «Зенит» — «Дубай» (19:00/20:00 мск).
25 сентября: матч за 3-е место (17:00/18:00 мск) и финал (20:00/21:00 мск).