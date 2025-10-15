На матче баскетбольной Евролиги во время матча команд из Сербии. — «Црвена Звезда» — и Литвы — «Жальгирис»— была включена песня «Россия большая, великая».
Встреча проходила в Белграде. Также на игре болельщики развернули баннер «Слава России» и флаг, направленный против НАТО.
Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счетом 88:79.
Отметим, на прошлой игре против «Жальгириса» болельщики «Црвены Звезды» пели песню «Катюша». В прошлый раз Евролига никак не отреагировала на случившееся и не стала применять какие-либо санкции к болельщикам Сербии, несмотря на эмоциональную реакцию литовцев.
Напомним, команды России не принимают участие в международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных странами в связи с ситуацией на Украине. При этом, Россия по-прежнеиу в тройке лучших по количеству завоеванных наград в рамках этого турнира. Команда нашей страны 12 раз становилась чемпионами баскетбольной Евролиги, 9 раз брала серебро и 11 раз бронзу — всего 32 медали.
Сербия по количеству наград занимает пятое место. Больше всего наград у Испании — 46 стран. Литва в баскетбольной Евролиге за всю историю участия завоевывала всего 2 награды — золото и бронзу.