На матче баскетбольной Евролиги в Сербии включили песню про Россию

Напомним, команды России не принимают участие в международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных странами в связи с ситуацией на Украине. При этом, Россия по-прежнеиу в тройке лучших по количеству завоеванных наград в рамках этого турнира. Команда нашей страны 12 раз становилась чемпионами баскетбольной Евролиги, 9 раз брала серебро и 11 раз бронзу — всего 32 медали.