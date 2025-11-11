В Италии 21-летний баскетболист врезался в стену на Ferrari

21-летний баскетболист Маттео Беттанти был госпитализирован в тяжелом состоянии после того как попал в аварию на своем Ferrari. Об этом сообщает телеканал Sky.
Инцидент произошел 10 ноября, в 20:00 по местному времени. 21-летний Беттанти потерял управление над машиной и врезался в стену цветочного магазина в Виджевано (провинция Павия). Ему немедленно оказали медицинскую помощь и провели интубацию. В тяжелом состоянии спортсмена на вертолете госпитализировали в больницу Нигуарда в отделение интенсивной терапии.
Вместе с ним в машине находился бизнесмен и бывший президент провинциальной ассоциации строителей подрядчиков Альберто Ригини, которому 52 года. На данный момент он также госпитализирован с несколькими переломами в больницу, но его жизни ничего не угрожает.
Беттанти 21 год, он играет за команду второго по силе дивизиона чемпионата Италии «Палласанестра». Ранее он выступал в студенческой лиге США, а в сезоне-2023/24 вернулся в Италию и играл за «Виджевано». Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.
«Он реагирует на лечение и находится под постоянным наблюдением врачей. Давай, Маттео, не сдавайся!» — говорится в сообщении клуба. Пока нет никаких прогнозов о состоянии баскетболиста, врачи продолжают бороться за его жизнь.