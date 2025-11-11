В Италии 21-летний баскетболист врезался в стену на Ferrari

Беттанти 21 год, он играет за команду второго по силе дивизиона чемпионата Италии «Палласанестра». Ранее он выступал в студенческой лиге США, а в сезоне-2023/24 вернулся в Италию и играл за «Виджевано». Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.