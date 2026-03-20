«Реал» и «Хапоэль» сыграют без зрителей из-за высоких рисков

Матч баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и израильским «Хапоэлем» в столице Испании пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч 33-го тура Евролиги состоится во вторник, 24 марта. Соответствующее решение было принято после заседания Государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте из-за повышенных рисков, связанных с безопасностью зрителей и участников.

Мадридский клуб обязуется вернуть покупателям стоимость ранее купленных билетов на этот матч. Владельцам сезонных абонементов соответствующая сумма будет компенсирована при продлении абонемента на следующий сезон.

В начале января «Реал» по аналогичной причине провел домашний матч Евролиги против «Маккаби» (98:86) без зрителей. «Барселона» ранее также играла два домашних против израильского клуба при пустых трибунах. Аналогичному примеру последует и «Баскония», которой в ближайшие недели предстоит провести домашние матчи против «Маккаби» (27 марта) «Хапоэля» (7 апреля).

«Реал» идет на третьем месте в турнирной таблице Евролиге, «Хапоэль» — на четвертом. Обе команды имеют на своем счету 20 побед и 11 поражений.

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию на территории Ирана, в ходе которой были ликвидированы ключевые фигуры руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Вооруженный конфликт продолжается уже 20 дней.

В начале марта «Хапоэль» и «Маккаби» временно покинули Израиль. Первый клуб теперь базируется в Софии, второй разместился в Белграде.