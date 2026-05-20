Игрок «Фенербахче» высказался о полуфинале с «Олимпиакосом»

Баскетболист отметил, что в этом сезоне команды обменялись победами в очных встречах. При этом Биберович подчеркнул, что прошлые результаты и кадровые проблемы не будут иметь значения в отдельном матче Финала четырех.
«Олимпиакос», возможно, самая качественная команда Европы за последние пять-шесть лет. Они стабильно входят в число лучших, мы очень их уважаем. У них отличная система, они точно знают, что делают. Они не паникуют, когда наступает момент хаоса", — сказал Биберович.
По словам игрока, главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс хорошо готовит команду как психологически, так и физически.
«Благодаря этому мы кусаем любого, кто оказывается на площадке. В Финале четырех самое важное — хотеть победы больше соперника. Там главное не тактика, а энергия и желание», — заявил форвард.
Биберович также отметил, что Ясикявичюс сохраняет высокий уровень требовательности на тренировках и обращает внимание на каждую ошибку. В другом полуфинале Финала четырех сыграют «Реал» и «Валенсия».