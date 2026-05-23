Мадридский «Реал» стал вторым финалистом Евролиги сезона 2025/26

Мадридский «Реал» вышел в финал Евролиги сезона-2025/26, став вторым участником решающего матча.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В полуфинале команда одержала победу над «Валенсией» со счетом 105:90 (26:28, 36:28, 24:17, 19:17).

Наибольшую результативность в игре продемонстрировал хорватский легкий форвард «Реала» Марио Хезонья, записавший на свой счет 25 очков, 7 подборов и 3 передачи. Хезонья ранее выступал за казанский УНИКС в период с 2021 по 2022 год.

В финале Евролиги «Реал» встретится с «Олимпиакосом», который в своем полуфинале обыграл «Фенербахче» (79:61).

«Финал четырех» Евролиги проводится в Афинах. Решающая игра запланирована на 24 мая.