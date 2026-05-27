«Олимпиакос» оштрафовали после финала Евролиги

Евролига наложила на «Олимпиакос» штраф за использование болельщиками файеров во время финального матча против «Реала».

Источник: РИА "Новости"

Евролига оштрафовала греческий «Олимпиакос» на 8 тысяч евро по итогам финального матча турнира против мадридского «Реала». Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.

Санкции связаны с использованием болельщиками пиротехники на трибунах во время решающей встречи турнира.

Финал Евролиги-2026 завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 92:85. Греческий клуб завоевал четвертый титул Евролиги в своей истории.

По данным СМИ, на финальном матче присутствовало более 18 тысяч поклонников «Олимпиакоса». Болельщики активно поддерживали команду на протяжении всей игры.

«Реал» проиграл финал Евролиги во второй раз за последние три сезона. Мадридский клуб остается самым титулованным участником турнира.