Скариоло назвал судейство в финале Евролиги несправедливым

Главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло высказался о судействе в финале Евролиги против «Олимпиакоса». Его слова приводит Eurohoops.
В решающем матче турнира испанский клуб уступил со счетом 85:92. После игры судейство вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов.
Бывший арбитр Тодд Уорник в своем анализе насчитал более 20 ошибок судей, две трети которых, по его мнению, были допущены в пользу «Олимпиакоса».
«Это была несправедливость. Поразительно, как все нейтральные эксперты, европейские и остальные, сошлись на этой мысли», — заявил Скариоло.
Тренер отметил, что дважды пересматривал финал, стараясь оценивать эпизоды максимально объективно.
«Пересмотрел два раза, стараясь быть максимально объективным, и пришел к такой же мысли», — сказал Скариоло.
При этом специалист подчеркнул, что не собирается обсуждать возможные официальные действия клуба и намерен сосредоточиться на будущем.
В финале Евролиги «Олимпиакос» получил право на 27 штрафных бросков, тогда как «Реал» — на 18.