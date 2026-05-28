Скариоло назвал судейство в финале Евролиги несправедливым

Главный тренер «Реала» Серджо Скариоло спустя несколько дней после финала Евролиги раскритиковал работу арбитров.

Источник: БЕЛТА

Главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло высказался о судействе в финале Евролиги против «Олимпиакоса». Его слова приводит Eurohoops.

В решающем матче турнира испанский клуб уступил со счетом 85:92. После игры судейство вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и экспертов.

Бывший арбитр Тодд Уорник в своем анализе насчитал более 20 ошибок судей, две трети которых, по его мнению, были допущены в пользу «Олимпиакоса».

«Это была несправедливость. Поразительно, как все нейтральные эксперты, европейские и остальные, сошлись на этой мысли», — заявил Скариоло.

Тренер отметил, что дважды пересматривал финал, стараясь оценивать эпизоды максимально объективно.

«Пересмотрел два раза, стараясь быть максимально объективным, и пришел к такой же мысли», — сказал Скариоло.

При этом специалист подчеркнул, что не собирается обсуждать возможные официальные действия клуба и намерен сосредоточиться на будущем.

В финале Евролиги «Олимпиакос» получил право на 27 штрафных бросков, тогда как «Реал» — на 18.