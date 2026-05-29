«Панатинаикос» продезинфицировал арену после «Олимпиакоса»

Баскетбольный «Панатинаикос» провел санитарную обработку домашней арены после победы «Олимпиакоса» в Евролиге.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал четырех в этом году проходил в Афинах. «Панатинаикос» в домашний финал не попал, проиграв в четвертьфинальной серии «Валенсии» (2−3). В итоге за главный клубный трофей европейского баскетбола на домашней арене «ПАО» боролись «Валенсия», «Фенербахче», мадридский «Реал» и победитель регулярного чемпионата, а также злейший враг «Панатинаикоса» — «Олимпиакос».

В финале четырех «Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» (79:61) и «Реал» (92:85), благодаря чему клуб из Пирея в четвертый раз в своей истории и впервые с 2013 года стал победителем Евролиги.

После окончания финала четырех «Панатинаикос» отчитался о проведении «дезинфекции и биологической очистки» трибун и помещений, опубликовав фотографии, на которых сотрудники в спецодежде выполняли санитарную обработку.

Источник: Соцсети

Таким образом руководство афинского клуба в преддверии решающих матчей чемпионата Греции попыталось вернуть болельщиков на арену, где их принципиальные соперники праздновали свой триумф.

«Панатинаикос» является семикратным чемпионом Евролиги — свой последний успех «зеленые» отпраздновали в 2024 году. В следующем сезоне финал четырех Евролиги пройдет в Дубае.

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» могут встретиться в финале чемпионата Греции, если выиграют полуфинальные серии против АЕКа и ПАОКа соответственно. Обе команды выиграли первый матч и ведут в серии до двух побед — 1−0.