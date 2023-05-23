Леброн Джеймс может завершить карьеру после вылета из плей-офф НБА

Минувшей ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Денвер Наггетс» (111:113), а Леброн Джеймс в третий раз в карьере вылетел из плей-офф НБА, в котором его команда не смогла выиграть ни одного матча в серии.

На послематчевой пресс-конференции 38-летний баскетболист заявил, что ему предстоит «многое обдумать», прежде чем принять решение о продолжении карьеры.

«Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать», — сказал Леброн.

На данный момент у Леброна есть еще два года действующего контракта с «Лейкерс», по которому он может заработать 97 млн долларов. Ранее Джеймс много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт и попасть в лигу только в 2024 году.