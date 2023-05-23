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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн Джеймс может завершить карьеру после вылета из плей-офф НБА

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после вылета из плей-офф НБА будет рассматривать вариант с завершением игровой карьеры. Об этом сообщает Bleacher Report.

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Источник: Reuters

Минувшей ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Денвер Наггетс» (111:113), а Леброн Джеймс в третий раз в карьере вылетел из плей-офф НБА, в котором его команда не смогла выиграть ни одного матча в серии.

На послематчевой пресс-конференции 38-летний баскетболист заявил, что ему предстоит «многое обдумать», прежде чем принять решение о продолжении карьеры.

«Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать», — сказал Леброн.

На данный момент у Леброна есть еще два года действующего контракта с «Лейкерс», по которому он может заработать 97 млн долларов. Ранее Джеймс много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт и попасть в лигу только в 2024 году.

Леброн Джеймс завершил свой 20-й сезон в НБА. В регулярном чемпионате он набирал 28,9 очков, 8,3 подбора и 6,8 передач в среднем за игру. Этот плей-офф он закончил с показателями 23,5 очков, 9,9 подбора и 6,3 передачи в среднем за матч.

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