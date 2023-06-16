Источник: Майкл Джордан собирается продать акции клуба НБА

По информации ESPN , легенда НБА, который с 2010 года является владельцем клубом из Северной Каролины, продаст клуб консорциуму во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом. Сумма сделки составит три миллиарда долларов.

По данным источника, управление клубом будет передано Плоткину и Шналлу после завершения процедуры утверждения сделки лигой. После продажи Джордан сохранит за собой миноритарный пакет акций и продолжит курировать баскетбольные операции во время драфта НБА, который пройдет 22 июня, и после открытия рынка свободных агентов.