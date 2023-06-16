Источник: Майкл Джордан собирается продать акции клуба НБА
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан в ближайшее время продаст клуб.
Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан в ближайшее время продаст клуб.
По информации ESPN, легенда НБА, который с 2010 года является владельцем клубом из Северной Каролины, продаст клуб консорциуму во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом. Сумма сделки составит три миллиарда долларов.
По данным источника, управление клубом будет передано Плоткину и Шналлу после завершения процедуры утверждения сделки лигой. После продажи Джордан сохранит за собой миноритарный пакет акций и продолжит курировать баскетбольные операции во время драфта НБА, который пройдет 22 июня, и после открытия рынка свободных агентов.
На драфте 2023 «Шарлотт Хорнетс» имеют право выбора игрока под высоким вторым номером.
В прошедшем сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.