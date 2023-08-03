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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезда НБА сравнил первый трехочковый в карьере с потерей девственности

Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер в товарищеском матче против сборной Черногории (80:69) впервые в карьере реализовал трехочковый бросок. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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Источник: Reuters

31-летний баскетболист провел свой 900-й матч в профессиональной карьере, в котором набрал 16 очков и 9 подборов. В середине второй четверти Гобер после вброса мяча из аута получил мяч на дуге и забросил открытый трехочковый бросок.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я как будто лишился девственности! Я много работаю над трехочковыми, и с каждым годом моя уверенность растет. Сейчас она на том уровне, когда я знаю, что смогу выполнить такой бросок в игре. Мне просто нужно взять это в привычку. Большинство болельщиков не знает, что происходит за пределами площадки. Прежде чем выполнять что-то в игре, надо поработать над этим на тренировке», — сказал Гобер.

Примечательно, что за 10 лет карьеры в НБА французский центровой не реализовал ни одного трехочкового, совершив в общей сложности 15 попыток.

Гобер выступает в НБА с 2013 года. Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» трижды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. В прошлом сезоне Гобер провел 70 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал 13,4 очков и 11,6 подборов в среднем за игру.

Сборная Франции проводит серию товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира, который стартует 25 августа. Турнир примут сразу три страны — Япония, Индонезия и Филиппины. На групповом этапе французам предстоит сыграть со сборными Канады, Латвии и Ливана.

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 Звезда НБА сравнил первый трехочковый в карьере с потерей девственности
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