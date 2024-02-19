Матч всех звезд НБА стал рекордным по числу набранных очков

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась победой команды Восточной конференции над Западной со счетом 211:186. Таким образом, в матче был установлен рекорд по количеству очков, которые команды набрали на двоих, — 397.

Самым результативным игроком стал центровой Запада Карл-Энтони Таунс, он набрал 50 очков. Также еще четыре игрока смогли набрать больше 30 очков: Дэмьен Лиллард (39), Джейлен Браун (36), Тайриз Халибертон (32) и Шей Гилджес-Александер (31). На счету Лилларда еще три подбора и шесть передач. По ходу игры он реализовал 11 трехочковых бросков из 23.