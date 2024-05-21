Коллекционная карточка Джордана продана за 925 тысяч долларов

Продажа карточки сезона-1984/95 с изображением Джордана стала рекордной. Ранее в июле 2021 года его же карточку, но уже 1986 года продали за 840 тысяч долларов.

Майкл Джордан в составе команды «Чикаго Буллз» стал шестикратным чемпионом НБА, он также шесть раз признавался самым ценным игроком финальной серии.

В апреле кроссовки Джордана были проданы на аукционе за 482 тысячи долларов. В этой паре он играл в пятом матче финальной серии НБА 1996 года против «Сиэтл Суперсоникс». Джордан играл в той финальной серии в кроссовках Air Jordan XI в черно-красной расцветке, которая в последствии получила название Playoffs. На ушедшей с молотка паре оставлен личный автограф баскетболиста.

Ранее на аукционах Sotheby’s выставлялись и другие спортивные вещи Майкла Джордана. Рекордной продажей является игровая майка баскетболиста, в которой он вышел на первый матч финальной серии 1998 года. Лот ушел с молотка за 10,1 млн долларов.

Джордан заработал за карьеру около 94 млн долларов, причем большую часть от этих денег (63 млн) он получил за два последних сезона в «Чикаго Буллз», когда он был самым высокооплачиваемым игроком в НБА. До 2012 года Джордан оставался единственным баскетболистом в истории лиги, чья зарплата по контракту превышала 30 млн долларов в год.

Нынешнее состояние Майкла Джордана оценивается в 3,2 млрд долларов. Большую часть этих денег ему принес именной бренд Air Jordan, который появился в 1984 году после подписания контракта с Nike.