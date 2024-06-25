«Лейкерс» объявили имя нового главного тренера

Джей-Джей Редик сменил в должности Дарвина Хэма, который был отправлен в отставку в начале мая после вылета «Лейкерс» в первом раунде плей‑офф.

По информации The Athletic, 40-летний специалист заключил трудовое соглашение с «Лейкерс» на 4 года и будет зарабатывать около $8 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги. «Лейкерс» — первый клуб НБА в тренерской карьере Редика.

По словам нового главного тренера им не движет мотивация доказать скептикам их неправоту.

«Я хочу тренировать “Лейкерс”. Хочу тренировать баскетбольную команду. Я не хочу ничего развеивать и опровергать. Мне хочется стать хорошим тренером НБА и выигрывать чемпионаты. И я хочу, чтобы мои игроки максимально раскрывались, развивали свои карьеры. Это все, что меня волнует», — сказал Редик на пресс-конференции.