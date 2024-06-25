«Лейкерс» объявили имя нового главного тренера
Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о назначении Джей-Джея Редика на пост главного тренера.
Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о назначении Джей-Джея Редика на пост главного тренера.
Джей-Джей Редик сменил в должности Дарвина Хэма, который был отправлен в отставку в начале мая после вылета «Лейкерс» в первом раунде плей‑офф.
По информации The Athletic, 40-летний специалист заключил трудовое соглашение с «Лейкерс» на 4 года и будет зарабатывать около $8 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги. «Лейкерс» — первый клуб НБА в тренерской карьере Редика.
По словам нового главного тренера им не движет мотивация доказать скептикам их неправоту.
«Я хочу тренировать “Лейкерс”. Хочу тренировать баскетбольную команду. Я не хочу ничего развеивать и опровергать. Мне хочется стать хорошим тренером НБА и выигрывать чемпионаты. И я хочу, чтобы мои игроки максимально раскрывались, развивали свои карьеры. Это все, что меня волнует», — сказал Редик на пресс-конференции.
Редик выступал в НБА за «Орландо», «Милуоки», «Лос‑Анджелес Клипперс», «Филадельфию», «Нью‑Орлеан» и «Даллас». Он завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. После этого Редик работал экспертом на ESPN и комментатором. Весной он запустил совместный подкаст с Леброном Джеймсом.