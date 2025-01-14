Суперзвезда НБА — о Лионеле Месси: Его величие вдохновляет меня

«Величие Мессии, безусловно, вдохновляет быть таким же. Долголетие Месси, его креативность, его влияние на спорт во всем мире поражает… Своим величием Лионель вдохновляет продолжать двигаться вперед, чтобы проложить собственный путь на вершину. Я всегда с огромным уважением относился к тому, как Лионель ведёт себя на поле и за его пределами, стараюсь подражать ему», — приводит слова Карри портал Hoopshype.