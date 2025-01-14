Суперзвезда НБА — о Лионеле Месси: Его величие вдохновляет меня

Четырехкратный чемпион НБА в составе калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз», популярный игрок Стефен Карри поделился мнением о легендарном аргентинском футболисте Лионеле Месси.
«Величие Мессии, безусловно, вдохновляет быть таким же. Долголетие Месси, его креативность, его влияние на спорт во всем мире поражает… Своим величием Лионель вдохновляет продолжать двигаться вперед, чтобы проложить собственный путь на вершину. Я всегда с огромным уважением относился к тому, как Лионель ведёт себя на поле и за его пределами, стараюсь подражать ему», — приводит слова Карри портал Hoopshype.
Карри дважды признавался самым ценным игроком НБА в 2015 и 2016 годах. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2024 года и чемпионом мира 2010 и 2014 годов. Карри признается экспертами одним из лучших баскетболистов и является лучшим трехочковым снайпером в истории.