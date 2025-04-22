Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Топ-3 остался без изменений по сравнению с прошлым годом. Лидером рейтинга остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал 4,15 миллиарда долларов.. На втором месте гольфист Тайгер Вудс (2,79 миллиарда долларов), на третьем — футболист Криштиану Роналду (2,23 миллиарда долларов).
C пятой на четвертую строчку поднялся четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс (1,88 миллиарда долларов), c шестой на пятую — футболист Лионель Месси (1,85 миллиарда долларов).
В топ-10 также входят гольфисты Арнольд Палмер (1,82 миллиарда долларов, скончался в 2016-м), Джек Никлаус (1,75 миллиарда долларов), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 миллиарда долларов), теннисист Роджер Федерер (1,59 миллиарда долларов) и боксер Флойд Мейвезер (1,52 миллиарда долларов).
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс остается единственной женщиной в топ-50. Она занимает 40-е место — 660 миллионов долларов.
В общей сложности топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали 53,2 миллиарда долларов с поправкой на инфляцию. В список попали представители девяти видов спорта из 17 стран. Больше всего спортсменов (13) из НБА.