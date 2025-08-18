— Владимир Александрович, правда ли, что ваш папа был причастен к правильной постановке и технике броска Шакила О'Нила, в частности с линии штрафных?
— Папа дружил с тренером команды из Университета штата Луизиана Дейлом Брауном. Когда Шак выступал за этот университет, Браун пригласил папу для проведения нескольких тренировочных занятий с командой. Именно в это время папа расписал цикл упражнений для Шакила и его сменщика Робертса по выполнению штрафных бросков. Как известно, не помогло, — заявил Гомельский-младший в рамках ответов на вопросы пользователей сайта.
Шакил О'Нил был выбран под первым номером драфта в 1992 году. Центровой провел 19 сезонов в НБА. На протяжении карьеры процент реализации штрафных бросков Шакилом составил скромные 52,7%. О'Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лэйкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Портленд Трейл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Шакил четыре раза побеждал в плей-офф НБА, трижды становясь MVP финала НБА. ОН 15 раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США Шакил О'Нил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Александр Гомельский на протяжении восемнадцати лет возглавлял национальную сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года и двукратным чемпионом мира в 1967 и 1982 годах. Выдающий специалист ушел из жизни в 2005 году в возрасте 77 лет.