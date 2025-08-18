Александр Гомельский ставил штрафной бросок Шакилу О’Нилу

— Папа дружил с тренером команды из Университета штата Луизиана Дейлом Брауном. Когда Шак выступал за этот университет, Браун пригласил папу для проведения нескольких тренировочных занятий с командой. Именно в это время папа расписал цикл упражнений для Шакила и его сменщика Робертса по выполнению штрафных бросков. Как известно, не помогло, — заявил Гомельский-младший в рамках ответов на вопросы пользователей сайта.