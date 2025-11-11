Что стало с Андреем Кириленко: как живет легенда российского баскетбола

В начале 2000-х Кириленко стал лицом нового поколения спортсменов. В НБА его уважали за универсальность и редкое для американской лиги трудолюбие. После завершения карьеры он не ушел в тень: сегодня Андрей — глава Российской федерации баскетбола, человек, который формирует будущее спорта, которому посвятил жизнь. Его путь — пример того, как звезда может не погаснуть после ухода с площадки, а зажечь новые огни для других.