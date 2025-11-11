Ричмонд
Что стало с Андреем Кириленко: как живет легенда российского баскетбола

Его прозвище знали даже те, кто никогда не смотрел баскетбол. Андрей Кириленко, «AK-47», стал лицом российского спорта за океаном и доказал, что русские могут играть в НБА.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Легенда российского баскетбола Андрей Кириленко на официальном мероприятии
Андрей Кириленко стал звездой баскетбола, а после завершения карьеры начал заниматься развитием российского спорта.Источник: Максим Григорьев/ТАСС

В начале 2000-х Кириленко стал лицом нового поколения спортсменов. В НБА его уважали за универсальность и редкое для американской лиги трудолюбие. После завершения карьеры он не ушел в тень: сегодня Андрей — глава Российской федерации баскетбола, человек, который формирует будущее спорта, которому посвятил жизнь. Его путь — пример того, как звезда может не погаснуть после ухода с площадки, а зажечь новые огни для других.

Как началась карьера легенды

Андрей Кириленко
Андрей Кириленко — первый россиянин, закрепившийся в НБА и ставший ее символом.Источник: Соцсети

Будущий лидер российского баскетбола родился в Ижевске, но с детства тренировался в Москве — в спортшколе «Спартак». Уже в 17 лет он дебютировал за сборную России, став самым молодым игроком в ее истории. В 1999 году Кириленко перешел в ЦСКА и помог клубу дойти до «Финала четырех» Евролиги. Его универсальность быстро заметили в США: в 1999-м его выбрал клуб Utah Jazz под 24-м номером драфта.

В НБА Андрей приехал в 2001 году — худощавый парень и прозвищем AK-47, которое идеально совпало с его инициалами и номером. Уже в первом сезоне он попал в символическую сборную новичков, а через пару лет стал одним из самых узнаваемых защитников лиги. Его статистика — 15 очков, 8 подборов и 3 блок-шота за игру — впечатляла даже американских аналитиков.

Сезоны в НБА и репутация лидера

Андрей Кириленко
Кириленко в составе Utah Jazz стал одним из лучших защитников лиги.Источник: Соцсети

В «Юте» Кириленко провел десять сезонов — с 2001 по 2011 год, став одним из самых уважаемых игроков команды. Болельщики быстро полюбили его за энергетику и самоотдачу: он нырял за мячом, блокировал атаки и одинаково уверенно играл на всех позициях. Американские комментаторы называли его «универсальным солдатом», а журнал Sports Illustrated включил в список самых полезных игроков сезона 2004−2005.

В 2004 году Кириленко вошел в символическую сборную защитников НБА и стал участником Матча всех звезд — первым россиянином за всю историю лиги. Несмотря на успех, Андрей оставался далеким от типичного образа американской звезды. Он избегал громких вечеринок и скандалов, предпочитая проводить время с семьей. В команде его уважали за дисциплину и спокойствие.

Кириленко не раз говорил, что американская лига стала для него школой не только баскетбола, но и жизни. В одном из интервью он признался: «Там учишься ответственности — каждый день доказываешь, что достоин своего места. И это остается с тобой навсегда».

Возвращение в Европу и олимпийское признание

Андрей Кириленко
Кириленко вернулся в ЦСКА и помог команде вернуть титулы на европейской арене.Источник: Соцсети

После десятилетия в НБА Андрей Кириленко вернулся в ЦСКА в 2011 году. Для клуба это стало громким событием — вернулся игрок мирового уровня. В первом же сезоне он привел команду к финалу Евролиги, стал самым ценным игроком турнира (MVP) и лучшим защитником года. В том же году ЦСКА выиграл чемпионат России, а Кириленко получил титул «Спортсмен года» по версии GQ.

Кульминацией стала Олимпиада-2012 в Лондоне. Под руководством Дэвида Блатта сборная России дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали — первое олимпийское «золото» баскетбольного масштаба за 20 лет. Кириленко был капитаном и главным мотиватором команды. Его 19 очков в матче против Аргентины стали ключевыми для выхода в полуфинал, а после победы над Аргентиной он не скрывал эмоций: «Это не личная победа, а победа всего российского баскетбола».

Этот сезон стал вершиной его карьеры и одновременно — точкой завершения. Через несколько лет Андрей официально объявил о завершении карьеры, оставив за собой статус легенды, которой удалось соединить НБА и российский спорт.

От игрока к руководителю: новая роль в спорте

Андрей Кириленко
После завершения карьеры Кириленко возглавил Российскую федерацию баскетбола и занялся развитием молодежных программ.Источник: Соцсети

После завершения профессиональной карьеры в 2015 году Андрей Кириленко почти сразу возглавил Российскую федерацию баскетбола (РФБ). Его избрание многие восприняли как знак перемен: впервые организацию возглавил человек, прошедший все уровни — от детской спортшколы до НБА. На новом посту Кириленко сосредоточился не на громких обещаниях, а на системной работе. Он запустил программу поддержки региональных школ, добился увеличения финансирования женского баскетбола и активно начал продвигать идею объединенного календаря для профессиональных и молодежных лиг.

Особое внимание он уделяет развитию детских команд и инфраструктуры: под его руководством федерация начала строить новые спортзалы в регионах и внедрять стандарты безопасности. «Когда я рос, у нас не было площадок и мячей, — говорил он в интервью. — Я хочу, чтобы у детей сегодня не было этих отговорок».

Кириленко также стал активным представителем России в международных организациях. Он входит в комиссии FIBA, участвует в обсуждении реформ лиг и выступает за повышение роли игроков в управлении спортом. Для многих молодых баскетболистов он стал примером того, что спортивная карьера не заканчивается с последним матчем — просто начинается новая игра.

Семья и жизнь вне площадки

Андрей и Мария Кириленко
Андрей Кириленко с женой Марией и детьми ведет спокойную жизнь вдали от публичности.Источник: Соцсети

Андрей Кириленко женат на Марии Лопатовой — дочери известного баскетбольного тренера Евгения Лопатова. Они познакомились еще в юности и поженились в 2001 году. У пары четверо детей: сыновья Федор, Степан и Андрей, а также приемная дочь Александра. Семья много лет живет между Москвой и США, стараясь держаться подальше от светских мероприятий и внимания прессы.

Мария активно занимается общественными проектами, а Андрей — благотворительностью и развитием детского спорта. В одном из интервью он признавался, что именно семья помогает ему сохранять баланс: «Когда возвращаешься домой после всех дел, понимаешь, ради чего все это делаешь». Кириленко редко появляется на публике, но его жизненная позиция остается неизменной — стабильность, уважение и работа на результат, как на площадке.