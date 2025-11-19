Ричмонд
Леброн Джеймс установил рекорд НБА — 23 сезона в лиге

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс появился на паркете в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний Джеймс дебютировал в текущем сезоне НБА. Баскетболист пропускал начало регулярного чемпионата из-за воспаления седалищного нерва.

Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству проведенных сезонов. Он проводит 23-й сезон в лиге. Леброн Джеймс превзошел достижение экс-игрока «Торонто» и «НьюДжерси» Винса Картера (22 сезона).

По окончании трех четвертей Леброн Джеймс набрал более 10 очков. В ходе матча Джеймс обошел члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера (2560), который выступал за «Индиану», и вышел на шестое место в истории НБА по числу реализованных трехочковых бросков.

Лидером по этому показателю является игрок «Голден Стэйт» Стефен Карри (4116), на втором месте располагается Джеймс Харден из «Клипперс» (3222), третью строчку занимает экс-игрок «Бостона» Рэй Аллен (2973), 4-е — Дэмьен Лиллард из «Портленда» (2804) и на пятом месте идет игрок «Далласа» Клэй Томпсон (2729).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
