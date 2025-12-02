Ричмонд
Девять очков Демина помогли «Бруклину» одержать 4-ю победу в НБА

«Бруклин» на домашнем паркете обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (116:103).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер, набравший 35 очков. Его партнер по команде Ник Клэкстон оформил дабл-дабл с 13 очками и 11 подборами. У «Хорнетс» больше всех очков набрал Кон Книппел (18), выбранный «Шарлотт» на драфте НБА-2025 под общим четвертым номером. Лидер «Хорнетс» Ламело Болл собрал дабл-дабл с 12 очками и 14 передачами.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 26 минут. За это время спортсмен набрал 9 очков, сделал один подбор и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности Демина составил «+15».

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 18 матчей, проводя на паркете в среднем 22,9 минуты и набирая в среднем 8,6 очка, 3,6 подбора и 3,6 передачи.

«Бруклин» одержал четвертую победу в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шарлотт» с 6 победами и 16 поражениями идет на 12-м месте на Востоке.

В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет с «Чикаго». «Шарлотт» в гостях встретится с «Никс».


