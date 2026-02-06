Демин установил личный рекорд результативности в НБА

Накануне «Бруклин» на выезде уступил «Орландо» в матче НБА. 19-летний Демин стал самым результативным игроком матча. Россиянин провел на паркете 32 минуты и набрал 26 очков. Также на счету Демина четыре подбора и две передачи. Баскетболист обновил личный рекорд результативности. Ранее в игре с «Ютой» он провел на площадке 29 минут и набрал 25 очков.
«У отдельных игроков были позитивные моменты: Егор хорошо шел на бросок, Нолан провел сильный матч — восемь передач при четырех потерях. Мы видим отдельный прогресс.
Что касается реализованных бросков, наш снайпер Демин держал команду — он был очень хорош на дуге, и у меня не было сомнений, что его броски залетят.
Нам нужно поймать командный ритм, и я уверен, что мы скоро это сделаем — потому что дух в команде есть», — сказал главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на пресс-конференции после матча.
Егор Демин реализовал 6 из 10 трехочковых бросков. Его партнер по команде Нолан Траоре набрал 21 очко при трех подборах и семи передачах.
В составе «Орландо» самым результативным стал Десмонд Бэйн с 23 очками.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
«Бруклин» с 13 победами и 37 поражениями опустился на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Нетс» на своей площадке примут «Вашингтон».