Демин установил личный рекорд результативности в НБА

«У отдельных игроков были позитивные моменты: Егор хорошо шел на бросок, Нолан провел сильный матч — восемь передач при четырех потерях. Мы видим отдельный прогресс.



Что касается реализованных бросков, наш снайпер Демин держал команду — он был очень хорош на дуге, и у меня не было сомнений, что его броски залетят.



Нам нужно поймать командный ритм, и я уверен, что мы скоро это сделаем — потому что дух в команде есть», — сказал главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на пресс-конференции после матча.