Жизнь после большого спорта: кто из чемпионов разбогател, а кто потерял все

Во время своих выступлений спортсмены получают контракты, призовые и рекламные доходы, которые формируют привычный уровень жизни. После завершения карьеры эти источники часто исчезают, и многое начинает зависеть от финансовых решений и образа жизни. Истории известных атлетов показывают, что уход из спорта может привести как к росту доходов, так и к серьезным потерям.
Майкл Джордан — ушел из спорта и стал миллиардером
За время карьеры в НБА Майкл Джордан заработал около 94 млн долларов, причем большая часть суммы пришлась на последние сезоны в Chicago Bulls. Основные деньги он зарабатывал на рекламных контрактах. Уже в 90-е его сотрудничество с Nike принесло миллионы благодаря линейке кроссовок Air Jordan, которая быстро стала отдельным брендом.
После завершения карьеры в 2003 году доходы Джордана резко выросли. По данным Forbes, только на роялти от продаж Air Jordan он ежегодно получает более 250 млн долларов. Кроме этого, в 2010 году бывший баскетболист купил контрольный пакет клуба Charlotte Hornets примерно за 275 млн долларов, а в 2023 году продал долю, но тогда оценка клуба уже составляла 3 млрд долларов.
Джордан также инвестировал в автоспорт, рестораны, производство одежды и сеть франшиз. Его состояние оценивается более чем в 3 млрд долларов, что делает его одним из самых богатых бывших спортсменов в истории.
Флойд Мейвезер — превратил бои в бесконечный бизнес
Флойд Мейвезер завершал профессиональную карьеру уже в статусе одного из самых высокооплачиваемых боксеров в истории. По оценкам Forbes, за время выступлений он заработал более 1 млрд долларов, причем ключевые суммы пришлись на поздние коммерческие бои — с Конором Макгрегором и Мэнни Пакьяо. В отличие от многих спортсменов, Мейвезер изначально выстраивал схему, при которой контролировал промоушен и получал большую часть доходов от поединков.
После официального ухода из бокса Мейвезер продолжил зарабатывать на показательных боях, выставочных поединках и собственных проектах. Он развивал бренд The Money Team, инвестировал в недвижимость, ночные клубы и спортивные залы, а также регулярно устраивал платные шоу в Японии и на Ближнем Востоке. Даже вне титульных боев его выступления приносили десятки миллионов долларов за вечер.
При этом уровень жизни Мейвезера практически не изменился. Частные самолеты, коллекции часов, автомобили все также появляются в его соцсетях.
Майк Тайсон — потерял состояние и обанкротился
В конце 90-х Майк Тайсон был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По разным оценкам, за карьеру он заработал около 400 млн долларов, получая десятки миллионов за каждый крупный бой. Деньги уходили так же быстро: боксер покупал особняки, собрал автопарк из десятков машин, держал в доме тигров и тратил миллионы на вечеринки.
К началу 2000-х финансовые проблемы настигли его. В 2003 году Тайсон официально объявил о банкротстве, заявив о долге в 23 млн долларов. Значительную часть состояния съели судебные выплаты, неудачные инвестиции и огромные ежемесячные расходы. Например, содержание экзотических животных обходилось в сотни тысяч долларов в год, а на обслуживание особняков уходили миллионы.
Позже Тайсон постепенно восстановил финансовое положение за счет медийных проектов. Он начал сниматься в кино, выступать с мотивационными шоу и запустил бизнес, который стал одним из самых прибыльных проектов бывшего спортсмена.
Диего Марадона — деньги, долги и проблемы со здоровьем
Во время карьеры Диего Марадона был не только футбольной суперзвездой, но и одним из самых коммерчески успешных игроков своего времени. Контракты с клубами, рекламные соглашения и бонусы приносили ему десятки миллионов долларов, а после чемпионата мира 1986 года он стал мировой звездой. Пик заработков пришелся на годы выступлений за Napoli, где он был главным символом клуба и города.
После завершения карьеры финансовая ситуация Марадоны постепенно ухудшалась. Он сталкивался с налоговыми долгами в Италии, которые оценивались в десятки миллионов евро, а часть доходов уходила на лечение зависимостей и медицинские расходы. В разные периоды бывший футболист пытался вернуться в индустрию через тренерскую работу и телевизионные проекты, но стабильного источника крупных доходов так и не появилось.
Личная жизнь Марадоны после ухода из футбола регулярно становилась темой для обсуждений. Проблемы со здоровьем, операции и борьба с зависимостями сильно влияли на его жизнь. При этом он оставался культовой фигурой мирового футбола и до последних лет получал доход от рекламных контрактов, автограф-сессий и участия в спортивных мероприятиях.
Борис Беккер — банкротство, суд и тюрьма
На пике карьеры Борис Беккер был лицом мирового тенниса: призовые, рекламные контракты, статус топ-звезды 90-х. Но после ухода из спорта финансовое положение сильно ухудшилось: роскошный образ жизни, дорогие разводы и неудачные решения постепенно съели подушку безопасности. В 2017 году Беккера признали банкротом в Великобритании: в материалах суда фигурировал долг в 3,35 млн фунтов.
Дальше ситуация усугубилась. В 2022 году суд признал Беккера виновным по нескольким эпизодам, связанным с сокрытием активов в рамках процедуры банкротства, и назначил ему 2,5 года тюрьмы.
После освобождения Беккер пытался восстановить доходы через медийную работу: комментарии на турнирах, интервью, документальные проекты. Но его образ за это время сильно изменился: вместо глянцевого победителя он стал героем хроники про долги и суды, и это очень сложно исправить.