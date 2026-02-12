Жизнь после большого спорта: кто из чемпионов разбогател, а кто потерял все

Во время карьеры Диего Марадона был не только футбольной суперзвездой, но и одним из самых коммерчески успешных игроков своего времени. Контракты с клубами, рекламные соглашения и бонусы приносили ему десятки миллионов долларов, а после чемпионата мира 1986 года он стал мировой звездой. Пик заработков пришелся на годы выступлений за Napoli, где он был главным символом клуба и города.