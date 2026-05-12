Донован Митчелл повторил рекорд по очкам за половину в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл повторил рекорд НБА по количеству набранных очков за одну половину в матче плей-офф.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Кливленд» на домашней арене обыграл «Детройт» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции (112:103). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 43 очка, пять подборов и две передачи за 37 минут на площадке.

Как сообщает пресс-служба НБА, Митчелл повторил рекорд результативности за одну половину в игре плей-офф. Баскетболист набрал 39 очков во второй половине. В истории НБА подобное в играх на вылет ранее удавалось сделать только американскому баскетболисту Слиппи Флойду. В 1987 году составе «Голден Стэйт» он закончил вторую половину четвертого матча серии второго раунда против «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:121) с таким же количеством очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая игра пройдет в ночь на 14 мая по московскому времени на площадке «Детройта».


Ранее в полуфинал плей-офф вышли «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс». Действующий чемпион НБА — «Оклахома» одержала победу над «Лейкерс» не проиграв ни одного матча в серии (4−0). «Никс» были сильнее «Филадельфии» (4−0).