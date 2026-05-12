Донован Митчелл повторил рекорд по очкам за половину в плей-офф НБА

Как сообщает пресс-служба НБА, Митчелл повторил рекорд результативности за одну половину в игре плей-офф. Баскетболист набрал 39 очков во второй половине. В истории НБА подобное в играх на вылет ранее удавалось сделать только американскому баскетболисту Слиппи Флойду. В 1987 году составе «Голден Стэйт» он закончил вторую половину четвертого матча серии второго раунда против «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:121) с таким же количеством очков.