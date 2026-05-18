Лидер «Кливленда» высказался о выходе в полуфинал плей-офф НБА

«Кливленд» одержал победу над «Детройтом» в седьмом матче серии второго раунда со счетом 125:94. Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи. За 31 минуту на паркете он набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач.
— Даже в прошлом году, когда мы проиграли «Индиане», мы ставили перед собой цель выйти в финал. Теперь мы на шаг ближе. Но, черт возьми, почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Так что, безусловно, лично я и вся команда можем наконец немного выдохнуть.
Но мы можем перевести дух лишь на 12 часов. А потом снова браться за дело, — приводит слова Митчелла ESPN.
«Кливленд» впервые за восемь лет сыграет в финале конференции. Соперником команды станет «Нью-Йорк Никс» В последний раз «Кавальерс» заходили так далеко в сезоне-2017/18, когда за команду еще выступал звездный форвард Леброн Джеймс. Тогда они дошли до финала НБА, где всухую проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» (0−4).