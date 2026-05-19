Впервые за 50 лет матч финала Запада НБА ушел в двойной овертайм

Встреча, которая прошла на домашней арене «Тандер» завершилась только после двух овертаймов. Как сообщает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в соцсетях, впервые за 50 лет финал Западной конференции плей-офф НБА дошел до второго овертайма. В последний раз подобное случалось в 1976 году — тогда в четвертом матче серии между «Финиксом» и «Голден Стэйт» также понадобился второй овертайм.