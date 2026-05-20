«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в полуфинале плей-офф НБА

Команда «Нью-Йорк Никс» одержала победу над «Кливлендом» в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА (115:104).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Никс». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. За 46 минут на паркете он набрал 38 очков, сделал пять подборов и отдал шесть результативных передач. Его партнер по команде, центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл. Он сыграл 40 минут и набрал 13 очков + 13 подборов. У «Кливленда» больше всего очков в активе лидера команды Донована Митчелла (29). Также в составе «Кавальерс» дабл-даблом отметился центровой Эван Мобли (15 очков + 14 подборов).

«Нью-Йорк» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч между командами пройдет 21 мая на домашней площадке «Никс».


Ранее в финале Западной конференции «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в первом матче плей-офф (122:115).