«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в полуфинале плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Никс». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. За 46 минут на паркете он набрал 38 очков, сделал пять подборов и отдал шесть результативных передач. Его партнер по команде, центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл. Он сыграл 40 минут и набрал 13 очков + 13 подборов. У «Кливленда» больше всего очков в активе лидера команды Донована Митчелла (29). Также в составе «Кавальерс» дабл-даблом отметился центровой Эван Мобли (15 очков + 14 подборов).