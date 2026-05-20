Брансон — о победе «Никс»: Не знаю, как мы отыграли 22 очка

Матч между «Никс» и «Кавальерс» завершился в овертайме со счетом 115:104. Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи. За 46 минут на паркете он набрал 38 очков, сделал пять подборов и отдал шесть результативных передач.
«У меня нет ответа на ваш вопрос.
Мы останавливали их на своей половине, продолжали бороться, продолжали верить. Продолжали двигаться вперед, делать свое дело. Они показывали отличный баскетбол, но мы просто нашли способ победить», — приводит слова Брансона ESPN.
«Нью-Йорк» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч между командами пройдет 21 мая на домашней площадке «Никс».
Ранее «Сан-Антонио» одержал победу над действующим победителем НБА — «Оклахомой» со счетом 122:115. Для определения победителя командам потребовалось два овертайма.
Как сообщает ESPN Insights, впервые в истории плей-офф НБА обе первые игры финалов конференций завершились в дополнительное время.