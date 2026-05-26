Харден высказался о вылете «Кливленда» из плей-офф НБА

В финале конференции «Кливленд» со счетом 0−4 в серии проиграл «Нью-Йорку». Четвертая игра серии, прошедшая на домашнем паркете «Кавальерс», завершилась победой «Никс» со счетом 130:93.
— Лучше ли нас были «Никс»? Честно, я даже не могу ответить на этот вопрос. Понимаете, да, счет 4−0, но я не думаю, что у нас вообще был шанс показать свою лучшую версию с учетом всех обстоятельств. Очевидно, они доминировали и выиграли 4−0.
Но да, не знаю, могу ли я действительно ответить на этот вопрос. Потому что если совсем честно, я правда считаю, что мы — более сильная команда. Но по этой серии этого не было видно. Так что на такой вопрос тяжело ответить, — приводит слова Хардена аккаунт ClutchPoints в соцсетях.
«Нью-Йорк» вышел в финал плей-офф НБА впервые с 1999 года. Соперником «Никс» в этом году станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». Счет в этом противостоянии — 2−2.