«Кливленд» лишил 10 фанатов «Нью-Йорка» мест в первом ряду

В финале конференции «Кливленд» со счетом 0−4 в серии проиграл «Нью-Йорку». Четвертая игра серии, прошедшая на домашнем паркете «Кавальерс», завершилась победой «Никс» со счетом 130:93.
По данным New York Post, как минимум десяти болельщикам «Никс», купившим места у площадки на четвертую игру финала Востока, позвонил представитель «Кливленда» и сообщил, что их места аннулированы: клуб перевел фанатов в сектор арены повыше.
Среди затронутых оказался и преданный болельщик «Никс» — рэп‑исполнитель Fat Joe.
В программе NBA Today он поделился подробностями: «Мы купили билеты в первый ряд, но как только они узнали, что это Fat Joe, они сказали, что я не могу сидеть у площадки. Фанатам “Никс” нельзя сидеть в первом ряду. Они отобрали билеты после того, как мы их купили. Им должно быть стыдно».
Предприниматель Джейсон Калаканис также прокомментировал ситуацию в соцсетях. Он заявил, что «Кавальерс» «заблокировали» ему возможность купить места в первом ряду. Кроме того, по его словам, владелец «Кэвс» Дэн Гилберт заставил обладателей билетов у площадки подписать документ о том, что они не будут перепродавать билеты — иначе «им грозит пожизненный бан» со стороны клуба.
Когда с «Кавальерс» связались по поводу инцидента с Fat Joe, клуб предоставил свою версию событий: «Места у площадки в плей‑офф регулируются специальным соглашением, которое запрещает перепродажу или передачу билетов без одобрения. Все владельцы билетов в первый ряд обязаны соблюдать условия соглашения на отдельный матч плей‑офф».
«Нью-Йорк» сыграет в финале плей-офф НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1−4).
Соперником «Нью-Йорка» в этом году станет победитель пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». Счет в этом противостоянии — 2−2.