«Оклахома» вышла вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Тандер». Самым результативным игроком матча стал действующий MVP (самый ценный игрок) регулярного чемпионата, разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. За 37 минут на площадке он набрал 32 очка, сделал два подбора и отдал девять результативных передач. Его партнеры по команде, центровые Айзея Хартенштайн и Чет Холмгрен оформили дабл-дабл. Хартенштайн набрал 12 очков и сделал 15 подборов, у Холмгрена 16 баллов и 11 подборов.
У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Стефон Касл. За 33 минуты на паркете в его активе 24 очка, пять подборов и шесть результативных передач.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Оклахомы». Шестой матч между командами пройдет в Сан-Антонио 29 мая.
Ранее первым финалистом плей-офф НБА стала команда «Нью-Йорк Никс», в финале Восточной конференции «Никс» со счетом 4−0 в серии обыграли «Кливленд Кавальерс».