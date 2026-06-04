«Не волнуюсь». Вембаньяма — о поражении в первом матче финала НБА

«Каждая команда защищается по-своему. Мне надо подстроиться. Плохо сыграл сегодня, все очень просто. Перелом в 4-й четверти случился слишком быстро. Мы сами упустили соперника. Они знают, как использовать свой момент. Инициатива была на нашей стороне до самого конца, поэтому говорю, что мы сами упустили свой шанс.



Финал — что-то особенное, но не настолько, чтобы использовать это в качестве оправдания. Нервы не повлияли на наше выступление. Мы проигрывали и в других сериях ранее, но ни разу не попадали в финал, это очевидно, но я ни о чем не жалею. Я имею в виду, я ни капельки не волнуюсь после этого поражения», — сказал Вембаньяма на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовал Youtube-канал «Сан-Антонио».