Суд заключил под стражу троих обвиняемых в деле о нападении на Алексея Шведа
Фигуранты дела арестованы до 2 июля.
Фигуранты дела арестованы до 2 июля.
Пресненский суд заключил под стражу троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС.
«Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа», — сказала собеседница из пресс-службы суда.
Нападавшие арестованы до 2 июля.
Алексей Швед был избит в ночь на 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Его доставили в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.