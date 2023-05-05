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19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд заключил под стражу троих обвиняемых в деле о нападении на Алексея Шведа

Фигуранты дела арестованы до 2 июля.

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Источник: РИА "Новости"

Пресненский суд заключил под стражу троих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС.

«Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа», — сказала собеседница из пресс-службы суда.

Нападавшие арестованы до 2 июля.

Алексей Швед был избит в ночь на 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Его доставили в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

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