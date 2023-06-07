Шведский баскетболист жалуется на дискриминацию за то, что играл в ЦСКА

В марте 2022 года Йеребко подписал контракт с ЦСКА до конца сезона и был исключен союзом из сборной команды Швеции. В июне того же года, он покинул Россию и с тех пор находится без клуба. Баскетболист принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ.

«То, что началось с “отстранения”, превратилось в “черный список” шведской федерации. Никаких ответов от ее руководства. Возможно, ответ был бы уместен, учитывая, что я сделал для этой страны. Сегодня Национальный день Швеции. Может быть, посчастливится получить поддержку от шведской федерации», — написал Йеребко в одной из своих соцсетей.

«Я до сих пор не видел, чтобы он высказался о том, что решение перейти в ЦСКА было неправильным. Нам было ясно, что у нас нет проблем с человеком Йонасом Йеребко, но не с выбором, который он сделал», — цитирует Sportbladet генерального секретаря SBBF Фредрика Юламо.