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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист сборной Франции подписал контракт с клубом из России

Форвард Амат М'Бай стал игроком ЦСКА.

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Источник: ПБК ЦСКА

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о заключении контракта с французским баскетболистом Аматом М'Байем.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года. Рост баскетболиста составляет 206 см.

Закончив колледж в США, М'Бай начал профессиональную карьеру в Японии и появился на виду у топовых европейских команд только в 27 лет, оказавшись в итальянском «Бриндизи». С тех пор М’Бай выступал в итальянских «Олимпии», «Виртусе», турецких «Каршияке» и «Эфесе», отметившись в Евролиге и Лиге чемпионов ФИБА, помог национальной сборной выиграть бронзу на чемпионате мира-2019 и серебро на Евробаскете-2022.

Последним клубом француза был «Анадолу Эфес», за который он выступал с июня 2022 по май 2023 года. М'Бай помог команде выиграть чемпионат Турции.

«Амат — разносторонний игрок, доказавший свое мастерство на международном уровне, и я уверен, что он очень поможет нашему клубу. Он будет играть преимущественно на позиции четвертого номера, где сможет “растягивать” оборону дальними бросками, а также созидать за счет атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

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