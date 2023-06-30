Баскетболист сборной Франции подписал контракт с клубом из России

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о заключении контракта с французским баскетболистом Аматом М'Байем.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года. Рост баскетболиста составляет 206 см.

Закончив колледж в США, М'Бай начал профессиональную карьеру в Японии и появился на виду у топовых европейских команд только в 27 лет, оказавшись в итальянском «Бриндизи». С тех пор М’Бай выступал в итальянских «Олимпии», «Виртусе», турецких «Каршияке» и «Эфесе», отметившись в Евролиге и Лиге чемпионов ФИБА, помог национальной сборной выиграть бронзу на чемпионате мира-2019 и серебро на Евробаскете-2022.

Последним клубом француза был «Анадолу Эфес», за который он выступал с июня 2022 по май 2023 года. М'Бай помог команде выиграть чемпионат Турции.