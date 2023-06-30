Баскетболист сборной Франции подписал контракт с клубом из России
Форвард Амат М'Бай стал игроком ЦСКА.
Форвард Амат М'Бай стал игроком ЦСКА.
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о заключении контракта с французским баскетболистом Аматом М'Байем.
Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до лета 2024 года. Рост баскетболиста составляет 206 см.
Закончив колледж в США, М'Бай начал профессиональную карьеру в Японии и появился на виду у топовых европейских команд только в 27 лет, оказавшись в итальянском «Бриндизи». С тех пор М’Бай выступал в итальянских «Олимпии», «Виртусе», турецких «Каршияке» и «Эфесе», отметившись в Евролиге и Лиге чемпионов ФИБА, помог национальной сборной выиграть бронзу на чемпионате мира-2019 и серебро на Евробаскете-2022.
Последним клубом француза был «Анадолу Эфес», за который он выступал с июня 2022 по май 2023 года. М'Бай помог команде выиграть чемпионат Турции.
«Амат — разносторонний игрок, доказавший свое мастерство на международном уровне, и я уверен, что он очень поможет нашему клубу. Он будет играть преимущественно на позиции четвертого номера, где сможет “растягивать” оборону дальними бросками, а также созидать за счет атак в проходах. Желаю, чтобы он быстро интегрировался в нашу семью и стал важной частью нашей команды», — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.