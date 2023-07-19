«Локомотив-Кубань» подписал контракт с баскетболистом сборной Словении

Соглашение с 31-летним Джорданом Морганом подписано по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Морган играл за турецкий «Коньяспор», набирая 17,8 очка и делая 7,6 подбора в среднем за игру.

Морган родился в США, однако не был выбран на драфте НБА и играл в чемпионатах Франции, Греции, Словении и Турции. Будучи игроком люблянской «Олимпии» Морган получил предложение выступать за национальную сборную Словении.