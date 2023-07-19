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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с баскетболистом сборной Словении

Центровой сборной Словении по баскетболу Джордан Морган заключил контракт с клубом из Краснодара.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 31-летним Джорданом Морганом подписано по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Морган играл за турецкий «Коньяспор», набирая 17,8 очка и делая 7,6 подбора в среднем за игру.

Морган родился в США, однако не был выбран на драфте НБА и играл в чемпионатах Франции, Греции, Словении и Турции. Будучи игроком люблянской «Олимпии» Морган получил предложение выступать за национальную сборную Словении.

Морган уже имеет опыт выступлений в России. В сезоне-2020/21 центровой представлял казанский УНИКС, в составе которого стал серебряным призером Кубка Европы и Единой лиги ВТБ.

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